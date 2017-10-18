Доля промышленности в ВРП Тюменской области за 10 лет увеличилась в 4 раза

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Доля промышленности в валовом региональном продукте Тюменской области в настоящее время составляет около 40% — почти в четыре раза больше, чем десять лет назад, сообщил на пресс-конференции губернатор региона Владимир Якушев.

"Ровно 10 лет назад промышленность в ВРП нашей области составляла всего 9%, сегодня это уже почти 40 процентов… Это огромный рывок за последние годы, когда по факту из торгового и аграрного региона мы продвинулись в сторону индустриализации. Тюменская область — это не только нефть и газ, экономика региона диверсифицирована. Вся наша работа направлена на индустриализацию региона, развитие промышленности, активизацию инвестиционной деятельности", — подчеркнул Якушев.

По данным пресс-службы губернатора, в 2007 году доля сельского хозяйства в ВРП Тюменской области оценивалась в 4,6%. В 2017 году, по оценке, она составит 4,7%. Доля оптовой и розничной торговли в 2007 году составляла 53,4%, оценка 2017 года — 14,4%.

По его словам, добыча нефти на территории Тюменской области за 9 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 91%.

"По итогам 2017 года, я думаю, будет порядка 90%, то есть у нас 10% падение и, соответственно, тот рост экономики, который мы имеем на сегодня — это, прежде всего, за счет обрабатывающих производств, что очень важно. Инвестиционные проекты, которые будут введены в Тюменской области в 2017-2018-годах и в последующие годы, в том числе, проект завода по выпуску полипропилена и полиэтилена на тобольской площадке Сибура, обеспечат значительные темпы роста обрабатывающего сектора промышленности", — подчеркнул Якушев.

Как отметили в пресс-службе, ввод в строй завода по выпуску полипропилена и полиэтилена намечен на 2020 год.

По данным пресс-службы, за январь-сентябрь 2017 года индекс промышленного производства Тюменской области составил 102,6% к январю-сентябрю 2016 года. Рост обеспечен, в основном, опережающим ростом обрабатывающих производств, где индекс производства составил 105,5%. В обрабатывающем секторе значительное влияние на показатели оказал рост производства нефтепродуктов — 107,1%.

Существенный рост в текущем году показывают также электроэнергетика и водоснабжение.

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