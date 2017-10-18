Соглашение ОПЕК+ нужно продлить до конца 2018 года, считает глава Total

ЛОНДОН, 18 окт — РИА Новости. Соглашение стран ОПЕК и ряда нефтедобывающих стран (ОПЕК+) должно быть продлено минимум до конца 2018 года, считает глава французской Total Патрик Пуянне.

"Если соглашение ОПЕК и стран вне ОПЕК должно быть эффективным, оно должно действовать минимум два года…. Когда в течение трех-четырех лет наблюдался избыток предложения на рынке, то требуется время для стабилизации нефтяного рынка",- сказал Пуянне в ходе выступления на конференции Oil and Money.

Тем не менее он отметил, что наблюдает стабилизацию рынка.

"Я думаю, что нефтяной рынок медленно стабилизируется", — сказал глава Total.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Министерская встреча стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти пройдет 29 ноября в Вене.