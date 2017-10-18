Глава Минэнерго рассказал о "революции электричества"

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Мировой рынок энергетики пойдет по пути развития электроэнергетики, "революция электричества" происходит уже сегодня за счет развития новых технологий, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы живем (при том, что — ред.) я бы назвал веком или революцией электричества. Электричество появилось сто лет назад, тем не менее сейчас идет активное развитие. Управление энергопотреблением — это одно из направлений развития сегодняшней энергетики", — заявил Новак, выступая на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Рост экономики во многих странах будет сопровождаться ростом потребления электроэнергии. Конечно, с учетом новых технологий, касающихся энергосбережения, темпы роста потребления электроэнергии будут гораздо ниже, чем темпы роста экономики мира. По прогнозам, мировая экономика вырастет к 2040 году где-то в два раза. При этом потребление энергии вырастет всего на 30%", — продолжил Новак.

Но, заявил он, в будущем изменится структура производства энергии таким образом, что электричество будет становиться все нужнее: "Сегодня мы потребляем энергию в разном виде: сжигание, топливо, получение тепла и так далее. С каждым годом мы начинаем все больше потреблять энергию в виде электроэнергии. Идет компьютеризация. Нужна энергия для передачи информации, интернета, гаджетов и так далее".

С развитием технологий, таким образом, производство электроэнергии будет занимать все большую часть энергобаланса, отметил Новак. Так, согласно прогнозу, производство электроэнергии вырастет примерно так же, как и мировая экономика — в два раза к 2040 году, а не на 30%, как производство энергии в целом, подчеркнул глава Минэнерго.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.