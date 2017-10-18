Левитин о ситуации с "ВИМ-Авиа": нужен надзор и контроль

ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО (Свердловская область), 18 окт — РИА Новости. Положений в законодательстве достаточно для предотвращения повторения ситуации с "ВИМ-Авиа", нужен надзор и контроль за деятельностью авиакомпаний, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Я считаю, в законодательстве есть достаточно положений, чтобы предотвращать такие случаи. Нужен просто надзор и контроль над работой компаний", — сказал Левитин журналистам, отвечая на вопрос, нужно ли ужесточать законодательство после ситуации с "ВИМ-авиа".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов компании. Общая кредиторская задолженность перевозчика, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Во вторник приволжское СУ на транспорте возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства "ВИМ-Авиа". По информации следствия, руководство компании в 2016–2017 годах заключало "явно невыгодные" сделки, выводило активы за рубеж, а также поручало бухгалтерам искажать отчетность компании для сокрытия высокой кредиторской задолженности. Так, в ряде договоров, заключенных "ВИМ-Авиа" с иностранными компаниями, не указывалась точная цена сделок, в результате чего выплаченные авиакомпанией суммы многократно увеличивались. Ввиду отсутствия средств для погашения задолженности получались многомиллиардные кредиты. Бухгалтеры отражали в отчетах небольшую прибыль вместо имевшегося убытка, внося ложные сведения о дате принятия затрат на учет, проводках по выручке от реализации авиаперевозок, которые еще не были осуществлены.