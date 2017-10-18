"Роснефть" заплатит дивиденды в размере 50% прибыли в 2018 году

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Роснефть" заплатит в 2018 году дивиденды в размере 50% прибыли, вопрос аналогичных выплат "Газпромом" и "Транснефтью" прорабатывается, заявил на заседании Госдумы министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов.

"Мы последовательно ведем в этом направлении уплаты всеми компаниями с госучастием размера дивидендов, исходя из 50%. В следующем году "Роснефть", уже есть договоренности и это подтверждено руководством компании, заплатит 50%. Нам еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с двумя крупными компаниями – это "Газпром" и "Транснефть", — казал он.

"Уверен, что мы будем двигаться в этом направлении, поскольку, действительно, отдача от государственных активов должна быть одинаковой для всех госкомпаний. И вопросы эффективности деятельности компаний, в том числе, оцениваются, исходя из возможности уплаты дивидендов в размере 50%", — подчеркнул Силуанов.

Он согласился с депутатами, что в текущем году "мы недополучим дивидендов, исходя из того прогноза, который планировали на 2017 год". Связано это с тем, что правительство при подготовке директив своим представителям в компаниях приняло "иное решение, нежели то, что было заложено в бюджете", сказал глава Минфина.

"И эти решения обоснованы анализом финансовой ситуации в компаниях, прежде всего, в "Газпроме", "Транснефти" и "Роснефти", исходя из реализации этими компаниями инвестиционных программ. И поскольку эти программы еще не были завершены, то правительство приняло решение снизить уровень дивидендов с 50%, которые мы планировали, до более низких величин – 35% и чуть ниже", — отметил Силуанов.