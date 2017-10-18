Итальянский бизнесмен считает санкции против России ошибкой

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Итальянский бизнес считает антироссийские санкции ошибочными и неэффективными, поскольку они не смогли добиться поставленных перед ними политических целей, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров банка "Интеза" (входит в итальянскую финансовую группу Intesa Sanpaolo), глава фонда "Познаем Евразию" Антонио Фаллико в преддверии Евразийского экономического форума. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером форума.

"Итальянский, да и европейский бизнес думает, что они ошибочны, не ведут к достижению тех политических целей, которые ставили перед собой их сторонники", — сказал Фаллико, отвечая на вопрос об оценке санкций итальянским бизнесом.

"Я надеюсь, что в конечном итоге дипломатия бизнеса побудит политиков отменить эти санкции, действуя в национальных экономических интересах своих стран. Однако на ближайшие пару лет, видимо, надо будет продолжать работать в нынешнем режиме", — считает он.

По оценке банкира, бизнес с обеих сторон показал, что смотрит дальше сиюминутной конъюнктуры, выстраивает стратегические отношения и приспособился к новой ситуации.

"Я надеюсь, что бизнес все же добьется от политиков понимания необходимости ориентироваться не только на идеологические догматы, но учитывать экономические интересы своих стран, отходить от бесперспективной со всех точек зрения санкционной политики", — отметил Фаллико.

США ввели первый пакет санкций в отношении России в марте 2014 года. В начале августа 2017 года президент США подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Более того, в конце июня 2017 года Евросоюз, поддержавший антироссийские санкции в 2014 году, принял решение об очередном продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ.

Читайте полный текст интервью >>