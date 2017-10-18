Банкиры из "Открытия" попадут в черный список ЦБ, узнали СМИ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Более 120 управляющих работников банка "ФК Открытие" попадут в черный список ЦБ РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Это коснется бенефициаров банка, членов наблюдательного совета и правления, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей и главных бухгалтеров филиалов, пишет издание. По словам одного из собеседников газеты, возможно, в список попадут и другие сотрудники, которых временная администрация сочтет причастными к доведению банка до плачевного состояния. Решение уже принято и до многих менеджеров доведено, заявил другой источник, уточнив, что большинство руководителей вряд ли покинут рабочие места до окончания работы временной администрации.

ЦБ РФ в августе объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России. Это первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие".

Кроме того, ЦБ в середине сентября принял решение о санации Бинбанка аналогичным методом. Как сообщили газете близкие к Бинбанку источники, попасть в черный список оттуда могут около 100 менеджеров, но "указаний на этот счет еще не было". В ЦБ РФ и "ФК Открытие" не ответили на запрос издания, в Бинбанке отказались от комментариев.

Отмечается, что черный список банкиров регулятор ведет более десяти лет. Согласно законодательству РФ, в него попадают менеджеры банков, признанных банкротами после отзыва лицензии, а также кредитных организаций, в которых осуществляются меры по предупреждению банкротства — санация.

По данным ЦБ на 26 июля, в списке было 6,675 тысячи человек. Из них 5,621 тысячи — это руководители и члены совета директоров, 1,029 тысячи крупных владельцев, пишет издание. Провинившийся банкир попадает в список на пять лет. В течение этого времени он не может занимать руководящие позиции в банках (на которые требуется согласование ЦБ), владеть в банках долями 10% и более.

Однако в ближайшее время список ограничений существенно возрастет, отмечает газета. С 28 января 2018 года в силу вступает закон о требованиях к деловой репутации руководства кредитных и отдельных видов некредитных финансовых организаций. По нему запрет занимать руководящие посты распространится не только на банкиров, но и на другие финансовые организации. Закон также увеличивает с пяти до десяти лет срок пребывания финансистов в черном списке. Тем, кого суд привлечет к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство, и повторным нарушителям требований к деловой репутации грозит пожизненный запрет на профессию.

Эксперты считают, что черный список реально работает, осложняя ситуацию на рынке труда в отрасли, но не способствует улучшению ситуации в банках.