Правительство исключило из плана приватизации два фармацевтических завода

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил исключить из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы два московских предприятия: завод медицинских препаратов и химико-фармацевтический завод; документ опубликован на сайте кабмина в среду.

Эти заводы занимаются производством наркотических и психотропных препаратов.

"Подписанным распоряжением государственный завод медицинских препаратов и государственный химико-фармацевтический завод исключены из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что делается это для создания крупной отечественной научно-производственной структуры на российском рынке. Так, два этих предприятия планируется присоединить к Московскому эндокринному заводу, что "позволит консолидировать их производственные мощности".

Цель консолидации активов этих предприятий — "повышение конкурентоспособности, оптимизация контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, увеличение доли отечественной фармацевтической продукции на рынке".