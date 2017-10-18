МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров и министр транспорта и связи Финляндской Республики Анне Бернер обсудили проект прокладки подводного телекоммуникационного кабеля вдоль трассы Северного морского пути, говорится в сообщении российского министерства.

"Николай Никифоров отметил интерес, который вызывает проект прокладки кабеля по Северному морскому пути ввиду своих масштабов и экономических перспектив", — говорится в сообщении.

Впервые проект по строительству подводного магистрального кабеля вдоль арктического побережья России обсуждался между Россией и Китаем в июле 2017 года на встрече ИКТ-министров двух стран. Тогда китайская сторона выразила заинтересованность в развитии проекта и попросила содействия в проведении необходимых исследований для строительства магистрали, выразив уверенность, что спрос на использование данного канала связи будет значительным. На встрече отмечалось, что в настоящий момент данный проект представляется наиболее эффективным способом обеспечить скоростное соединение между Азией с Европой.