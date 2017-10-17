Эксперты отметили, что больше всего подорожали авиабилеты на Дальний Восток

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Цены на авиабилеты в РФ в текущем году выросли незначительно, а по ряду направлений наблюдается снижение средней стоимости, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заявила , что обеспокоена резким ростом цен на авиабилеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток.

"По нашим данным, стоимость перелета в Крым в первом полугодии 2017 года к аналогичному периоду 2016 снизилась на 8%. Стоимость перелета в Калининград увеличилась в среднем на 5%", — отметил директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Из указанных направлений больше всего изменились цены на Дальний Восток: средняя стоимость перелета за первые шесть месяцев 2017 к аналогичному периоду 2016 года выросла на 10%.

"В целом, это соотносится с повышением цены на плоские тарифы "Аэрофлота" на 10%, нововведение вступило в силу в январе 2017 года. Также на уровень цен точно оказало влияние сокращение федеральной программы по субсидированию рейсов", — добавил Гинес.

Сервис Туту.ру также фиксирует разнонаправленную динамику цен на билеты: по итогам прошедших девяти месяцев, средние цены авиабилеты из Москвы в Калининград, оформленные на Туту.ру, снизились примерно на 10%, в Симферополь и Хабаровск – на 3%, в Благовещенск – на 12%, в Якутск – на 8%, в Магадан – на 5%.

"На уровне прошлого года остались цены на перелет из Москвы во Владивосток и Южно-Сахалинск. Рост цен заметен по направлению Петропавловск-Камчатский: средние цены за первые девять месяцев 2017 года выросли на 16%", — рассказали в Туту.ру.

При этом, по данным сервиса, первая половина осени демонстрирует рост средних цен на авиабилеты на Дальний Восток по таким направлениям как "Москва-Благовещенск" (рост на 44%), "Москва-Якутск" (рост на 14%), "Москва-Магадан" (рост на 69%), "Москва-Петропавловск-Камчатский" (рост на 23%), "Москва-Хабаровск" (рост на 5%).