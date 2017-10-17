Минфин может пополнить резервный фонд правительства на 20-30 млрд рублей

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минфин может пополнить резервный фонд правительства на 20-30 миллиардов рублей за счет бюджетных остатков, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

"Думаю, что это не будет какой-то сверхъестественный объём остатков. Может быть, порядка 20-30 миллиардов рублей может быть зачислено в резервный фонд правительства РФ. Сегодня фонд составляет 50 миллиардов рублей", — сказал министр на встрече с членами фракции партии "Справедливая Россия".

По словам Силуанова, средства резервного фонда расходуются на социальную поддержу граждан, на поддержку экономики, промышленности.

"В случае наличия переходящих неиспользованных остатков, не связанных с заключенными контрактами, с обороной, дорожным фондом, такие средства будут направлены в резервный фонд правительства", — добавил он.