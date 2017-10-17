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Экономика

Руденя: новый завод в Кимрах – пример промпотенциала Тверской области

19:1817.10.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовГубернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фотоГубернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов

ТВЕРЬ, 17 окт — РИА Новости. Вторая очередь производственного комплекса ЗАО "Хамильтон Стандард — Наука" по производству авиационных теплообменников открылась во вторник в Кимрах Тверской области, что позволило полностью перевести в Россию производство приборов для кондиционирования салонов самолетов "Боинг" семейств 767, 777 и 787, сообщает пресс-служба облправительства.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, член Совета Федерации РФ Андрей Епишин, президент подразделения "Электрик Системс" корпорации "Юнайтед Текнолоджиз Аэроспейс Системс" Тимоти Уайт, генеральный директор ОАО НПО "Наука" Евгений Меркулов.

"Проект демонстрирует большой промышленный и кадровый потенциал Тверской области и всей России в развитии производств мирового уровня. На "Хамильтон Стандард — Наука" представлены самые современные и передовые технологии. Этот проект дает возможность развиваться не только предприятию, но и городу Кимры. Здесь создаются квалифицированные рабочие места, обеспечен высокий уровень корпоративной культуры", — приводятся в материале слова Рудени.

По словам замглавы Минпромторга, предприятие "Хамильтон Стандард — Наука" станет одной из сторон специального инвестиционного контракта. "Это успешное предприятие Тверской области, которое встроено в цепочку поставок для самых крупных авиационных компаний в мире. Уверен, что оно сможет получить все преференции и дополнительные возможности в рамках инвестконтракта", — процитировали в пресс-службе слова Евтухова.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Руденя: вторая очередь завода авиаоборудования откроется в октябре в Кимрах
Инвестпроект ЗАО "Хамильтон Стандард — Наука" реализуется с 2011 года при поддержке правительства РФ, правительства Тверской области и администрации города Кимры. Общий объем инвестиций составил порядка 1,3 миллиарда рублей. Расширение производства позволит создать более 100 новых высокотехнологичных рабочих мест, а также обеспечит дополнительные налоговые поступления в областной и муниципальный бюджеты.

Выход второй очереди на проектные показатели в 2019 году будет способствовать укреплению позиций предприятия на мировом рынке. Дополнительные мощности позволят выпускать самые большие в мире авиационные теплообменники уникальной конструкции, которые эксплуатируются на самолетах ведущих мировых и российских производителей, добавили в пресс-службе.

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