СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Рост промышленного производства в России в четвертом квартале составит около 2%, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По данным Росстата, промышленное производство в РФ в сентябре в годовом выражении замедлило рост до 0,9% с 1,5% в августе, а за январь-сентябрь выросло на 1,8%.

"Рост (в четвертом квартале — ред.) — он и будет держаться около 2%, в какой-то месяц может быть хуже", — сказал министр.

"Мы ожидаем в целом положительный тренд, связанный с обработкой и выпуском, особенно строительных материалов. При этом в ближайшие полгода динамика добычи будет в основном носить отрицательный характер. Это связано с соглашением со странами ОПЕК", — отметил Орешкин, комментируя ожидания на четвертый квартал.

"Мы, если я не ошибаюсь, фиксировали максимальный объем в октябре. Как раз год назад были максимальные уровни, с них мы добычу затем… постепенно снижали. Снижение происходило до конца первого квартала, поэтому в ближайшие полгода динамика добычи в основном будет носить отрицательный характер. Единственно, что может вытащить немного, это добыча газа", — пояснил министр.

По его словам, в ближайшие полгода промышленность в целом не будет ключевым драйвером роста экономики РФ. Ими будут сфера услуг, инвестиционная активность, строительство, обрабатывающие отрасли.

Ранее Минэкономразвития, комментируя замедление роста в промышленности в сентябре, объяснило это календарным фактором, а также снижением добычи газа и нефти. Несырьевой сектор показывает устойчивый рост, что дает основания для роста промпроизводства в целом по итогам 2017 года на 2,1%, заявили тогда в МЭР.