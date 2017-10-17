Тамбовская область планирует заняться цифровизацией предприятий агропрома

ТАМБОВ, 17 окт — РИА Новости. Центр компетенций в системе цифровизации предприятий АПК планируют создать в Тамбовской области на базе инновационного научно-технологического центра "Мичуринская долина", сообщил во вторник глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на Московском международном форуме "Открытые инновации" в технопарке "Сколково".

"Мы решили создать единую экосистему, или IT-платформу, для взаимодействия между всеми участниками аграрного рынка, в которой выгоды от сотрудничества будет больше, чем от конкуренции друг с другом. Используя общую инфраструктуру и интерфейс платформы, участники аграрного рынка смогут создавать новые продукты и внедрять инновации, которые они никогда не смогли бы создать каждый по отдельности, и которые, благодаря их сотрудничеству, станут доступны потребителям", — сказал Никитин.

По его словам, предлагаемая IТ-платформа должна объединить продавцов и покупателей для коммуникации и осуществления сделок в качестве важного элемента повышения эффективности реализации сельхозпродукции, а также стать площадкой для создания отраслевых интеллектуальных приложений и приложений для "интернета вещей".

Кроме того, добавил Никитин, при поддержке фонда "Сколково" и Ассоциации предприятий информационно-коммуникационных технологий Воронежской области в ноябре на Тамбовщине пройдёт финальная часть регионального конкурса "IT — Черноземье", все номинации которого посвящены использованию цифровых технологий в растениеводстве.

"Этот конкурс и должен стать отправной точкой для создания Центра компетенций в системе цифровизации агропромышленных предприятий на базе инновационного научно-технологического центра "Мичуринская долина", — отметил губернатор.

По его мнению, в настоящее время только 15% российских предприятий в состоянии реализовывать инновации самостоятельно. "Большинству же нужны такие центры компетенции, на базе которых специалисты представят новые технологии, расскажут об их преимуществах. Мы можем создать такую площадку", — заявил Никитин.

Он уточнил, что на 800 гектарах земли в "Мичуринской долине" планируется юридически и технически организовать научно-производственную экосистему для развития инновационных форм бизнеса в АПК.

"Проект позволит реализовать идеи Национальной технологической инициативы, "Индустрии 4.0", обеспечить выполнение поручений президента России по формированию комплекса новых технологий и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году", — подчеркнул губернатор.

В пресс-службе обладминистрации добавили, что реализация проектов "цифровой экономики" на территории Тамбовской области в целом рассчитана на ближайшие пять лет. Ожидаемыми результатами станут качественный и кратный рост капитализации региональной экономики, улучшение качества жизни и привлекательности территории.

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