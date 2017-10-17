Воронежский концерн "Созвездие" планирует утроить объем производства

ВОРОНЕЖ, 17 окт — РИА Новости. Новая фабрика базирующегося в Воронеже АО "Концерн "Созвездие", которая в 2018 году выйдет на проектную мощность, позволит концерну увеличить объемы производства в три раза, сообщает во вторник правительство области.

Предприятие концерна "Созвездие" по производству радиоэлектронной аппаратуры начало работать в Воронеже около года назад. На новой фабрике радиоэлектронной аппаратуры планировалось наладить полный технологический цикл — от производства, регулировки и испытаний до упаковки и сбыта выпускаемой продукции. Во вторник, 17 октября, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обсудил перспективы фабрики со временным генеральным директором АО "Концерн "Созвездие" Алексеем Бочаровым.

"В 2018 году новая фабрика радиоэлектронной аппаратуры концерна выйдет на проектную мощность, в связи с этим ожидается увеличение объема производства в три раза… Благодаря новому предприятию "Созвездие" укрепит лидирующие позиции на рынке радиоэлектронных изделий, в том числе гражданского назначения", — говорится в сообщении.

По данным областного правительства, новое предприятие производит электронные модули для автоматизированной аппаратуры связи и управления, программно-технических комплексов, радиостанций. Планируемый объем выпускаемых изделий составит до 200 тысяч электронных модулей в год.

Концерн "Созвездие" объединяет более 20 предприятий в 10 регионах России и является крупнейшим производителем систем связи в России. До недавнего времени концерн входил в Объединенную приборостроительную корпорацию, в составе которой в 2017 году интегрирован в объединенный холдинг "Росэлектроника" в процессе стратегических изменений структуры радиоэлектронного кластера Ростеха.

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