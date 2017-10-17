Руденя: Тверская область будет реструктурировать бюджетные кредиты

ТВЕРЬ, 17 окт — РИА Новости. Тверская область войдет в программу реструктуризации накопленных регионами кредитов из федерального бюджета, которая будет запущена с 1 января 2018 года, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на заседании областного правительства, посвященного проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

"В начале следующего года Тверская область войдет в программу реструктуризации бюджетных кредитов регионам, которая инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. В ближайшие два года Тверской области будет предоставлена возможность ежегодно выплачивать по 5% долга по бюджетным кредитам, что позволит за это время уменьшить платежи по бюджетным кредитам на 7,3 миллиарда рублей", — приводит слова Рудени пресс-служба правительства Тверской области.

По словам главы региона, сокращение государственного долга Тверской области, ежегодное снижение долга по коммерческим кредитам остаются важнейшей задачей. В 2016 году госдолг региона был сокращён на 1,6 миллиарда рублей, до1 января 2018 года планируется его снижение еще на 1 миллиард рублей.

Как отметили в пресс-службе, по уточненным данным доходы бюджета Тверской области в 2018 году составят 51,8 миллиарда рублей, расходы в проекте бюджета обозначены в сумме 53,3 миллиарда рублей.

Руденя обратил внимание участников заседания, что рост доходов будет обеспечиваться не за счет увеличения налоговой нагрузки на бизнес, а через вовлечение в налоговое администрирование ранее неучтённого имущества, земельных ресурсов, ухода от "серых" зарплатных схем.

"Основная задача главного финансового документа региона — обеспечить эффективное развитие экономики, муниципальных образований, коммунальной и дорожной инфраструктуры, социальной сферы Тверской области. Чтобы решить эти задачи, нужно продолжить начатую нами в прошлом году работу по мобилизации и наращиванию доходов областного бюджета", — сказал он.

По словам главы региона, бюджет 2018 года будет ориентирован на поддержку приоритетных направлений — дорожного строительства, сельского хозяйства, промышленности, туризма, малого и среднего бизнеса. На это направляется около 6,5 миллиардов рублей. Кроме того, более 2,1 миллиарда рублей выделено на реализацию адресной инвестиционной программы строительства и реконструкции школ, детских садов, больниц и поликлиник, спортивных объектов, продолжение газификации региона и модернизацию объектов ЖКХ. Также в числе приоритетов — выполнение "майских" указов президента РФ, поддержка социальной сферы.

Муниципалитеты — лидеры по развитию экономики, решению демографических вопросов, повышению эффективности управления территориями будут получать дополнительную поддержку со стороны региона, добавил Руденя.

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