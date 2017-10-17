Спикер Думы указал на снижение доли нефтегазовых доходов в проекте бюджета

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на изменение структуры российской экономики и на значительное снижение доли нефтегазовых доходов в проекте бюджета РФ,
"Хотелось бы подчеркнуть, что мы вышли на те параметры доходной части бюджета — соотношения нефтегазовых доходов и не нефтегазовых, — о которых можно было только мечтать, говоря о том, чтобы мы не были заложниками нефтяной иглы", — сказал Володин на заседании фракции ЕР.
Он отметил, что ранее доля нефтегазовых доходов составляла порядка 35-38%.
Он добавил, что на 2019 год доля нефтегазовых доходов должна составить по прогнозу 33,7%, а на 2020 год — 33,4%. "То есть у нас будет соотношение практически 30% на 70%, это говорит о том, что наша экономика развивается не только в нефтегазовом секторе, но она развивается вне его. Это один из ключевых показателей бюджета, который мы с вами будем рассматривать", — подчеркнул он.