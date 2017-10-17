Спикер Думы указал на снижение доли нефтегазовых доходов в проекте бюджета

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на изменение структуры российской экономики и на значительное снижение доли нефтегазовых доходов в проекте бюджета РФ,

В Госдуме проходит заседание фракции "Единая Россия", которое посвящено проекту федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в нем участвует министр финансов Антон Силуанов.

"Хотелось бы подчеркнуть, что мы вышли на те параметры доходной части бюджета — соотношения нефтегазовых доходов и не нефтегазовых, — о которых можно было только мечтать, говоря о том, чтобы мы не были заложниками нефтяной иглы", — сказал Володин на заседании фракции ЕР.

Он отметил, что ранее доля нефтегазовых доходов составляла порядка 35-38%.

"Сейчас, рассматривая бюджет, уважаемые коллеги, мы с вами выходим на показатель 35,9% в 2018 году – доля нефтегазовых доходов. А остальные доходы – это не нефтегазовые. Посмотрите, как поменялась структура экономики. Это действительно шаг серьезный вперед, это достижение. Мы должны понимать, что на это было не просто выйти. Мы вышли на такую структуру доходов через вызовы, через проблемы, через преодоление санкций. Это решение нужно особо подчеркнуть", — указал Володин.

Он добавил, что на 2019 год доля нефтегазовых доходов должна составить по прогнозу 33,7%, а на 2020 год — 33,4%. "То есть у нас будет соотношение практически 30% на 70%, это говорит о том, что наша экономика развивается не только в нефтегазовом секторе, но она развивается вне его. Это один из ключевых показателей бюджета, который мы с вами будем рассматривать", — подчеркнул он.