Новые показатели эффективности для Росавиации будут готовы в 2018 году

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Новая система показателей эффективности для Росавиации, которые формируются после ситуации с "ВИМ-Авиа", будет представлена в первом квартале 2018 года, сообщил РИА Новости министр Михаил Абызов в кулуарах форума "Открытые инновации".
"Мы должны будем подготовить для Росавиации паспорт приоритетного проекта, где обозначить цели и задачи по реформе в ведомстве, определить слабые точки и проблемные места, над которыми надо усиленно работать, и определить структуру ключевых показателей эффективности, начиная от совершенства нормативно-правовой базы и заканчивая вопросами работы с кадрами в ведомстве", — сказал куратор реформы госконтроля Абызов.
"Разработку систем показателей эффективности мы должны завершить в первом квартале", — добавил он.
МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".