Новые показатели эффективности для Росавиации будут готовы в 2018 году

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Новая система показателей эффективности для Росавиации, которые формируются после ситуации с "ВИМ-Авиа", будет представлена в первом квартале 2018 года, сообщил РИА Новости министр Михаил Абызов в кулуарах форума "Открытые инновации".

В начале октября на заседании проектного комитета по реформированию контрольно-надзорной деятельности было принято решение уделить особое внимание Росавиации в рамках реформы госконтроля в стране. Подготовить список надзорных органов, которые могли бы присоединиться к реформе, ранее поручил премьер-министр РФ. Сейчас в перечень входят 12 надзорных органов, на которые приходится больше всего проверочных мероприятий.

"Мы должны будем подготовить для Росавиации паспорт приоритетного проекта, где обозначить цели и задачи по реформе в ведомстве, определить слабые точки и проблемные места, над которыми надо усиленно работать, и определить структуру ключевых показателей эффективности, начиная от совершенства нормативно-правовой базы и заканчивая вопросами работы с кадрами в ведомстве", — сказал куратор реформы госконтроля Абызов.

"Разработку систем показателей эффективности мы должны завершить в первом квартале", — добавил он.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".