"Справедливая Россия" выступила за снижение страховых взносов в соцфонды

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "Справедливая Россия" вступает за снижение страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, заявил журналистам член фракции эсеров, первый зампред бюджетного комитета Госдумы Александр Ремезков.

Он напомнил, что в проекте бюджета Пенсионного фонда РФ на 2018-2020 годы "есть несколько позитивных" позиций. Во-первых, сокращаются средства федерального бюджета, направляемые на обязательное пенсионное страхование — с 11,8% в 2017 году до 7,4% в 2020 году. Во-вторых, сохраняется мораторий на финансирование накопительной части пенсии. В-третьих, на уровне 22% сохраняется ставка тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение.

"Наша фракция считает, что нужно не только не повышать, но и уменьшать ставки страховых взносов. "Справедливая Россия" внесет соответствующие предложения на рассмотрение Госдумы", — пообещал депутат. "Справедливая Россия" также категорически против отмены индексации пенсий работающим пенсионерам и не согласна с тем, что единовременная выплата этого года в 5 тысяч рублей не включена в общую базу для индексации пенсии, продолжил Ремезков. "Действующая пенсионная система России приводит к снижению уровня жизни пенсионеров. За три года размер реальной пенсии снизится на 1,6%", — допускает он.

Парламентарий также обратил внимание, что правительство уже несколько лет не устанавливает дополнительную фиксированную выплату в 25% к страховой пенсии по старости и по инвалидности лицам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве. "Справедливая Россия" будет добиваться увеличения выплат для этой категории пенсионеров и пересмотра методики расчета прожиточного минимума пенсионера в сторону его увеличения.

"Кроме того, мы вносим предложения об отмене порога начисления для страховых взносов, дополнительной ставки в 10% сверх порога, установлении более низкой ставки страховых взносов. Это … (будет – ред.) способствовать долгосрочной финансовой устойчивости бюджета Пенсионного фонда", — отметил депутат. Фракция также выступает против финансирования за счет средств бюджета ФОМС высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС.