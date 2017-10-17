Дворкович: введенные Турцией ограничения влияют на решение по томатам

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Неконструктивная позиция властей Турции по допуску российской сельскохозяйственной продукции на свой рынок будет влиять на принятие Россией решения о возобновлении поставок турецких томатов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович."Россия 24".
"Тем не менее, настроены позитивно, настроены найти взаимоприемлемое решение", — добавил он. Вице-премьер подтвердил, что Россия может разрешить поставки порядка 50 тысяч тонн томатов из Турции, когда в РФ эти овощи не производятся — в декабре-апреле.
"Наши подходы определены, мы считаем допустимым поставки на российский рынок турецких томатов в объеме около 50 тысяч тонн в ближайшие четыре-пять месяцев, с декабря по апрель, когда у нас не сезон и нам самим не хватает томатов на рынке", — указал Дворкович.
Анкара с 9 октября изменила правила импорта сельхозпродукции из России. Как сообщили в Минсельхозе РФ, обязательным становится заверение счетов-фактур, представленных в таможенные службы, при импорте сельхозпродукции происхождением из России. Эта мера распространяется на пшеницу, нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис и жмых семян подсолнечника.