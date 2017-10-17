Startsmile представил результаты пятого рейтинга частных стоматологий в РФ

Экспертный журнал о стоматологии Startsmile совместно с ИД "КоммерсантЪ" представляет пятый рейтинг стоматологий России. Целью рейтинга Startsmile является масштабное некоммерческое исследование рынка частных стоматологий, в ходе которого выявляются его лидеры, оказывающие наиболее качественную медицинскую помощь по современным стандартам. Это социально ориентированный проект, помогающий пациентам разобраться в обилии стоматологических клиник, присутствующих на рынке.

Среди критериев рейтинга — не только ключевые нормы из государственных документов. Исследование позволяет оценить качество и количество услуг, использование современных технологий для лечения и диагностики, учесть такой немаловажный фактор, как квалификацию специалистов, их опыт и ученые звания.

Для проведения максимально объективного исследования к подготовке рейтинга были привлечены ведущие специалисты стоматологической отрасли, руководители и главные врачи стоматологических клиник, представители Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова и его ректор Олег Олегович Янушевич. В результате рейтинг дополнился критериями, позволяющими оценить объем и качество медицинской помощи детально по каждому направлению, включая оснащение, типы используемых материалов и оборудования, использование современных методик лечения, наличие специалистов узкого профиля, таких, как анестезиолог, гнатолог, остеопат, пародонтолог, гигиенист, челюстно-лицевой хирург, эндодонт, невролог.

Пятый Ежегодный Всероссийский рейтинг частных стоматологических клиник позволил объективно оценить представления пациентов о поиске врачей и критериях выбора стоматолога. Осуществить это удалось благодаря анализу поисковых запросов врачей-стоматологов за последние два года. Это исследование подтвердило предположение о том, что врачи, наиболее запрашиваемые в интернете, являются самыми востребованными в отрасли: как правило, формируется длинная очередь пациентов, желающих попасть к ним на прием. Значительное число запросов появляется у врачей, ведущих активную практику в течение не менее десяти лет и записаться к которым возможно лишь за несколько недель. У специалистов, только начавших свой профессиональный путь и имеющих опыт работы до 5 лет, запросов обнаружено практически не было.

© Фото предоставлено компанией Startsmile Startsmile представил результаты пятого рейтинга частных стоматологий в РФ © Фото предоставлено компанией Startsmile Startsmile представил результаты пятого рейтинга частных стоматологий в РФ

Сегодня Ежегодный Всероссийский рейтинг частных стоматологических клиник — это масштабное, независимое, некоммерческое исследование, затрагивающее 94 города из всех субъектов Российской Федерации. В 2017 году модераторы проанализировали свыше 1000 клиник по более чем 150 критериям. Для обеспечения максимально объективных результатов списки участников были поделены на категории: "ТОП стоматологий, которым более трех лет", "ТОП стоматологий, которым менее трех лет", "ТОП сетевых стоматологических клиник". Это самый полный и непредвзятый навигатор, позволяющий пациенту сделать осознанный выбор стоматологии с гарантированным высоким качеством современной медицинской помощи.

В сентябре текущего года прошла Первая церемония награждения финалистов Ежегодного Всероссийского рейтинга частных стоматологических клиник Startsmile 2016 с вручением памятных статуэток и подарков, при участии известных представителей стоматологической отрасли России. Награды получили клиники, занявшие первые три места рейтинга в категориях "ТОП стоматологий, которым более трех лет", "ТОП стоматологий, которым менее трех лет" и "ТОП сетевых стоматологических клиник".

О Startsmile:

Startsmile.ru — это крупнейший экспертный ресурс о стоматологии на русском языке, представляющий собой полноценный навигатор для пациентов из России и стран СНГ. Пользователи могут ознакомиться с познавательными статьями, задать свои вопросы лидерам стоматологического рынка и выбрать клинику для лечения, исходя из объективных критериев. На страницах портала публикуется информация о самых современных трендах стоматологии, сравнительные таблицы цен по более чем 60 услугам, оказываемым в разных регионах страны. Startsmile.ru объединяет свыше сотни лучших представителей стоматологической отрасли, открытых к диалогу, и более пятисот тысяч пациентов, которые ежедневно заходят на сайт в поисках решения стоматологических проблем. Startsmile выпускает первое глянцевое издание формата lifestyle* о красоте улыбки, где пациенты могут почерпнуть информацию о здоровье и красоте зубов от ведущих экспертов отрасли и понаблюдать за преображениями улыбок знаменитостей.

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