Сбербанк считает квантовые технологии прорывными

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. Сбербанк ведет работу по созданию в России ассоциации по квантовым технологиям, которую считает очень перспективной, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, выступая на форуме "Открытые инновации".

"Мы в России работаем над созданием такой ассоциации. Нам кажется, что это одна из таких серьезнейших прорывных технологий, которая должна быть в центре внимания и правительства, и корпораций", — сказал Греф.

Глава ВЭБа Сергей Горьков в понедельник на форуме "Открытые инновации" также указал на необходимость создания в России платформы по квантовым технологиям, куда бы могли войти различные банки и компании, ответив, что переговоры на эту тему ведутся со Сбербанком, Газпромбанком.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.