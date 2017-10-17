Собянину показали инновационные проекты резидентов технопарков Москвы

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Московского международного форума "Открытые инновации 2017" во вторник посетил стенд правительства Москвы, где ему представили инновационные проекты резидентов московских технопарков.

Так, мэру показали специальную платформу, которая при помощи сканера создает полноценную 3D-модель человека за несколько минут. Кроме того, отсканированный гость может стать героем небольшого фильма и отправиться в путешествие в цифровую Москву: к примеру, осмотреть парк "Зарядье" на летающем самокате.

"Большое спасибо за данный проект. Я про него знаю. Есть ли у вас новые инициативы?" — спросил мэр у резидента технопарка "Москва" Максима Федукова, создавшего платформу.

Федуков ответил, что в их компании есть много разных направлений, но платформа пока является одной из самых "свежих" и запущена всего несколько недель назад. "Мы, конечно, с удовольствием участвуем в любых инициативах столичных властей и дальше готовы к новым амбициозным проектам. Мы благодарны правительству Москвы за ту поддержку, которая оказывается", — отметил он.

Резидент технопарка "Москва" также добавил, что сегодня их компания представлена в Азии, Австралии, США. Созданный компанией алгоритм распознавания движений человека используется для одежды, фитнеса и рекламы.

Мэра также познакомили с мультитач-инсталляцией iMoscow, где одним прикосновением руки гость может менять слои интерактивной карты столицы, показывающие точки роста экономики города. Кроме того, глава столицы отправился в путешествие по инновационной Москве с помощью голографической технологии, которая "провела" мэра по технопаркам и крупнейшим городским промышленным предприятия, а закончилось путешествие в парке "Зарядье".

Ежегодный форум "Открытые инновации 2017" проходит с 16 по 18 октября.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".