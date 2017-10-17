"ВИМ-Авиа" станет банкротом, если не найдется инвестор, заявил Дворкович

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" будет обанкрочена, если не найдется инвестор, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Если быстро не найдется инвестор, который готов выкупить эти активы, то компания пройдет через обычную, нормальную процедуру банкротства", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Три российские компании интересуются покупкой авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая столкнулась с финансовыми трудностями и проблемами с перевозкой пассажиров, сообщал ранее Дворкович.

Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.