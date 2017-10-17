Глава "Россетей" заявил о готовности энергетиков к осенне-зимнему сезону

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские электросети готовы к прохождению осенне-зимнего периода, сообщил генеральный директор, председатель правления "Россетей" Павел Ливинский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По подготовке к зиме. Владимир Владимирович, считаю основной своей текущей задачей на сегодня устойчивое прохождение осенне-зимнего периода. В целом сетевой комплекс к этой задаче готов, в половине наших дочерних компаний получены уже паспорта готовности", — заявил Ливинский.

В отдельных регионах уже начался осенне-зимний период, отметил Ливинский. На текущий момент организована работа штабов во всех субъектах присутствия "Россетей", проведена проверка аттестации, готовности персонала, подготовка авариных запасов, резервных источников.

"Всего 50 тысяч человек находятся на оперативном дежурстве для ликвидации возможных последствий аварийных ситуаций, это более 10 тысяч бригад. Проверены и готовы к работе почти 5 тысяч резервных источников общей мощностью 400 мегаватт. Серьезная величина. Сетевой комплекс к работе в осенне-зимний период готов", — отметил глава "Россетей".