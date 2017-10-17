Сбербанк поможет выполнению программы по цифровой экономике в "Сколково"

СКОЛКОВО (Москва), 17 окт – РИА Новости. Сбербанк поможет реализации программы правительства РФ по цифровой экономике на базе бизнес-школы "Сколково" для инновационного развития госкомпаний, сообщил ректор Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов на заседании попечительского совета фонда "Сколково" под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Потенциал бизнес-школы "Сколково" необходимо использовать для совершенствования государственного управления и разработки долгосрочного развития страны, заявил Медведев, открывая заседание попечительского совета.

"Дмитрий Анатольевич уже рассказал по поводу идеи развития образовательного хаба (на базе "Сколково"- ред.), нам это очень хочется, мы верим в то, что большое количество идей может родиться на базе школы управления, инженерной школы и финансовой школы по сотрудничеству с РЭШ и "Сколтехом", — сказал Шаронов.

На базе сколковского образовательного центра по инициативе правительства РФ разрабатывается программа по инновационному развитию госкомпаний — "Цифровая экономика РФ", отметил он.

"Хочу поблагодарить Германа Грефа (президента Сбербанка — ред.), который уже откликнулся на наши первые идеи. Надеюсь, что Сбербанк станет нашим партнёром в этом направлении", — добавил Шаронов.

Развитие международного партнёрства — одна из ключевых задач в бизнесе, этого хотят те, кто приходит учиться в школе, которая является членом высшей лиги мировых бизнес-школ, продолжил он. "Всего 27 бизнес-школ (мира — ред.) входят в глобальное партнёрство школ менеджмента. И я надеюсь, что наша школа тоже единственная от России и Восточной Европы тоже сможет попасть в этот закрытый клуб", — отметил Шаронов.

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