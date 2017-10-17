Дворкович ожидает улучшения состояния транспортной системы в России

СКОЛКОВО (Москва), 17 окт – РИА Новости. Вице-премьер Аркадий Дворкович ожидает улучшения состояния транспортной системы в РФ благодаря цифровизации экономики страны.

"Мне кажется цифровизация транспорта — это очень хорошо, это может изменить нашу транспортную систему очень серьезно. Ожидаю другого качества услуг, другого уровня безопасности, эффективности расходов на транспортную инфраструктуру, потому что это позволит оптимизировать межремонтные сроки, ускорить движение пассажиров и грузов", — заявил Дворкович РИА Новости в кулуарах форума "Открытые инновации".

В Москве 16-18 октября проходит форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.