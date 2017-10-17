В Сбербанке увеличат долю решений о кредитах, принимаемых компьютером

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сбербанк планирует за три года увеличить долю принимаемых искусственным интеллектом корпоративных кредитных решений с 35% до 70%, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, выступая на форуме "Открытые инновации".

"Искусственный интеллект — как электричество в начале прошлого века. Если раньше мы предполагали, что машинное обучение, искусственный интеллект, большие данные — это то, что мы можем использовать в процессе принятия нами решений, в том числе и кредитных решений, то сегодня фактически нет ни одной области нашего бизнеса, в которой бы мы не применяли искусственный интеллект", — сказал он.

"Мы применяем это в нашем корневом бизнесе — принятии кредитных решений. У нас примерно 99% кредитных решений по физическим лицам принимается без участия человека. И автоматически принимаем 35% кредитных решений по корпорациям. Мы хотим эту цифру довести до 70% через три года. Это, конечно, колоссальный сдвиг", — также рассказал Греф.

Старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин в начале октября заявлял, что банки в течение трех лет перейдут на принятие кредитных решений по средним и крупным клиентам с помощью искусственного интеллект. Глава Сбербанка, в свою очередь, сегодня отметил, что благодаря искусственному интеллекту через три-пять лет в банке будут широко распространены финансовые боты.

"Интеллектуальный адвайзер — это то, что называется "профессиональный финансовый менеджер", и так называемые боты, которые отвечают на типовые запросы наших клиентов в колл-центре. У этой технологии огромное будущее. Я думаю, что через три-пять лет у нас просто не останется на этой функции людей, потому что искусственный интеллект учится, и он становится все более и более точным в своих ответах", — считает Греф.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.