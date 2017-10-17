Медведев и президент Хорватии обсудят торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Хорватии Колинда Грабар Китарович в ходе встречи в Москве 19 октября обсудят вопросы сотрудничества стран в энергетике, промышленных отраслях, а также культурно-гуманитарной сфере, сообщает пресс-служба правительства.

Президент Хорватии будет находиться в России с официальным визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина.

"В ходе беседы Председатель Правительства России и Колинда Грабар Китарович обсудят актуальные вопросы российско-хорватского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, сотрудничества в энергетике, промышленных отраслях, культурно-гуманитарной сфере", — говорится в сообщении.