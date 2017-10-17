Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах на 0,04-0,35 п.п.

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах на 0,04-0,35 процентных пункта, следует из пресс-релиза банка.

"Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах. Диапазон повышения ставок базовой линейки вкладов составил 0,04-0,35 процентных пункта", — говорится в сообщении.

Максимальная ставка по вкладам в долларах по продукту "Сохраняй Онлайн" теперь составляет 1,35%, по "Пополняй Онлайн" — 1,15%, по "Управляй Онлайн" — 0,8%.

"Сбербанк принял решение повысить ставки по вкладам в долларах, чтобы выровнять свое ценовое предложение в соответствии с уровнем ставок на рынке", – отметил исполняющий обязанности директора дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Максим Степочкин, слова которого приводятся в сообщении.