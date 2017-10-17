Медведев рассказал о развитии отношений России и Люксембурга

СКОЛКОВО, 17 окт – РИА Новости. Россия и Люксембург в силах предпринять дополнительные усилия, чтобы отношения между странами развивались по восходящей, в максимально благоприятном ключе, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе переговоров со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем.

Глава российского правительства поблагодарил премьера Люксембурга за то, что он принял участие в форуме "Открытые инновации". "Хочу вас поблагодарить, что вы приехали на наш форум "Открытые инновации", по-моему, было интересно. Нас, конечно, немножко напугали, но мы так не сдадимся. Искусственный интеллект это, конечно, хорошо, но пока в наших силах предпринять дополнительные усилия, чтобы отношения между двумя нашими странами развивались по восходящей, в максимально благоприятном ключе", — сказал Медведев.

Он предложил своему коллеге после того, как на форуме им "обрисовали наше будущее, перейти к более прозаическим вопросам, которые касаются текущего состояния отношений между Россией и Люксембургом". Глава российского кабмина напомнил, что уже встречался с Беттелем в Сочи и Улан-Баторе, в ходе этих встреч стороны констатировали, что связи между двумя странами развиваются весьма благоприятно.

Беттель также отметил, что премьеры проводят уже третью встречу и это является хорошим знаком для развития отношений двух стран.

Премьер Люксембурга рассказал, что планирует 18 октября посетить Тамбовскую область, где примет участие в мемориальной церемонии у памятника люксембуржцам, насильственно призванным во время Второй мировой войны в ряды германского вермахта и впоследствии расстрелянным в советском плену. По словам премьера, тогда погибли 167 граждан Люксембурга. Беттель отметил, что для его государства это значимая потеря, и позитивно оценил то, что архивы двух государств подписали соглашение, которое позволит Люксембургу получить документы этих погибших. Он рассказал премьеру России, что в делегации Люксембурга, которая приехала в этот раз в РФ, находится 93-летний люксембуржец, который в те годы оказался в плену под Тамбовом. "Я очень рад, что это соглашение между архивами позволит нам лучше узнать нашу историю, связывающую наши страны", — сказал Беттель.

Медведев назвал очень важным то, что Люксембург "уделяет такое внимание истории и урокам, которые преподнесла Вторая мировая война". "Мы это ценим и считаем, что это очень полезно", — заключил он.

Премьеры двух стран затем продолжили двустороннюю беседу без журналистов. После нее запланированы переговоры в расширенном составе в формате официального обеда.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".