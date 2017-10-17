Медведев рассказал о развитии отношений России и Люксембурга

СКОЛКОВО, 17 окт – РИА Новости. Россия и Люксембург в силах предпринять дополнительные усилия, чтобы отношения между странами развивались по восходящей, в максимально благоприятном ключе, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе переговоров со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем.
Глава российского правительства поблагодарил премьера Люксембурга за то, что он принял участие в форуме "Открытые инновации". "Хочу вас поблагодарить, что вы приехали на наш форум "Открытые инновации", по-моему, было интересно. Нас, конечно, немножко напугали, но мы так не сдадимся. Искусственный интеллект это, конечно, хорошо, но пока в наших силах предпринять дополнительные усилия, чтобы отношения между двумя нашими странами развивались по восходящей, в максимально благоприятном ключе", — сказал Медведев.
Он предложил своему коллеге после того, как на форуме им "обрисовали наше будущее, перейти к более прозаическим вопросам, которые касаются текущего состояния отношений между Россией и Люксембургом". Глава российского кабмина напомнил, что уже встречался с Беттелем в Сочи и Улан-Баторе, в ходе этих встреч стороны констатировали, что связи между двумя странами развиваются весьма благоприятно.
Беттель также отметил, что премьеры проводят уже третью встречу и это является хорошим знаком для развития отношений двух стран.
Медведев назвал очень важным то, что Люксембург "уделяет такое внимание истории и урокам, которые преподнесла Вторая мировая война". "Мы это ценим и считаем, что это очень полезно", — заключил он.
Премьеры двух стран затем продолжили двустороннюю беседу без журналистов. После нее запланированы переговоры в расширенном составе в формате официального обеда.
МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".