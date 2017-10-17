Сбербанк опроверг возможность взлома мобильного банка и sim-карт клиентов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сбербанк опроверг информацию о возможности получения доступа к мобильному банку и SIM-картам его клиентов с помощью нового вида телефонного мошенничества.

Во вторник ряд СМИ со ссылкой на источник в Сбербанке сообщили, что преступники звонят россиянам под видом провайдеров мобильной связи или инженеров компаний сотовой связи и просят, якобы для проверки работы системы, набрать на телефоне определенную комбинацию символов: #90 или #09. Если человек делает это, злоумышленники получают доступ к его SIM-карте и мобильному банку и снимают деньги.

"Пресс-служба Сбербанка не подтверждает новую схему телефонного мошенничества, описанную в некоторых СМИ. На данный момент не существует технических возможностей получения доступа к мобильному банку и SIM-картам клиентов через звонки на номера #90 и #09", — заявили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.