Новак рассказал о работе российских компаний в Ираке

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. Российские компании на сегодняшний день продолжают работать в Ираке, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах форума "Открытые инновации".
"Ну наши компании продолжают работать на сегодняшний день, и мы считаем, что могут продолжать реализовать свои проекты", — сообщил Новак в ответ на соответствующий вопрос.
На вопрос о рисках работы он ответил что "это лучше у компаний спросить".
Российская компания "Газпром нефть" в Ираке участвует в реализации четырех проектов, три из которых находятся на территории Курдистана. Так, доля компании в блоках Halabja и Shakal составляет 80% (оставшаяся часть — у регионального правительства Курдистана), в блоке Garmian — 40%.
Ранее во вторник замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что МИД РФ находится в контакте с газонефтедобывающими компаниями России, работающими в Ираке, и готовы совместно реагировать на ситуацию. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.
МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".