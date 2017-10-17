Новак рассказал о работе российских компаний в Ираке

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. Российские компании на сегодняшний день продолжают работать в Ираке, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах форума "Открытые инновации".

"Ну наши компании продолжают работать на сегодняшний день, и мы считаем, что могут продолжать реализовать свои проекты", — сообщил Новак в ответ на соответствующий вопрос.

На вопрос о рисках работы он ответил что "это лучше у компаний спросить".

Российская компания "Газпром нефть" в Ираке участвует в реализации четырех проектов, три из которых находятся на территории Курдистана. Так, доля компании в блоках Halabja и Shakal составляет 80% (оставшаяся часть — у регионального правительства Курдистана), в блоке Garmian — 40%.

"Лукойл" работает в Ираке на двух проектах: "Западная Курна-2" и Блок 10, право на геологоразведку и последующую разработку которого получил совместно с японской Inpex в 2012 году. Доли в проекте распределены следующим образом: "Лукойл" — 60% (оператор), Inpex — 40%. В проекте Западная Курна-2, "Лукойлу" принадлежит 75%, государственной иракской North Oil Company — 25%.

Ранее во вторник замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что МИД РФ находится в контакте с газонефтедобывающими компаниями России, работающими в Ираке, и готовы совместно реагировать на ситуацию. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".