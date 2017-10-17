Премьер Люксембурга назвал ментальность чиновников врагом цифрового мира

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель считает главным врагом развития цифровых технологий чиновничью ментальность.

"Мы решили не создавать цифровые министерства. Я взял эту задачу на себя. Мне легче, когда премьер-министр сам занимается цифровыми технологиями. Я хотел это сделать, потому что у нас чиновничья ментальность, а это — враг цифрового мира", — сказал Беттель в ходе выступления на форуме "Открытые инновации".

По его словам, Люксембург только выиграл, когда государственный и частный секторы в этой стране начали работать вместе в области цифровых технологий.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.