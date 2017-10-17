Греф рассказал, что необходимо для развития цифровой экономики

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Взаимодействие бизнеса и государства жизненно необходимо для развития цифровой экономики, сказал глава Сбербанка Герман Греф на пленарном заседании форума "Открытые инновации".

"В цифровом мире невозможно продвинутся без коллаборации бизнеса и правительства, потому что практически каждый наш шаг упирается в регулирование, в необходимость сотрудничества с правительством. И в России, слава богу, мы видим очень большое внимание правительства, особенно после принятия программы "Цифровая экономика", — сказал Греф.

По его словам, это сотрудничество можно назвать началом новой эры, которая будет ознаменована совместной работой бизнеса и правительства в развитии цифровых технологий для экономии ценных ресурсов — в первую очередь, времени — для государства и граждан России.

В Москве 16-18 октября проходит форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.