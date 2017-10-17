Нефть дорожает на обострении конфликта в Ираке

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть поднимаются во вторник днем на сохраняющемся беспокойстве инвесторов относительно обострения конфликта в Ираке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.37 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% — до 58,02 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,37% — до 52,06 доллара за баррель.

Рынок продолжает следить за ситуацией в Ираке. Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. Согласно сообщению пресс-секретаря министерства нефти Ирака Асема Джихада, все нефтяные месторождения Киркука находятся под контролем иракского правительства.

Представитель ведомства также сообщил, что те, кто вчера управлял работой нефтяных объектов в регионе, закрыли их, специалисты и охрана покинули станции. Сегодня же на объекты вошли иракские силы безопасности, а с ними инженеры из министерства нефти и Северной нефтяной компании.

Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что добыча нефти в Иракском Курдистане в связи с конфликтом сократилась на 350 тысяч баррелей в сутки в результате приостановки производства на месторождениях "Бей-Хасан" и "Авана". Добыча нефти во всем Ираке, включая Курдистан, в сентябре, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), составляла 4,52 миллиона баррелей в сутки.

Позднее на этой неделе рынок также ожидает статистики Американского института нефти (API) и минэнерго США о запасах "черного золота" в стране за неделю, завершившуюся 13 октября. Аналитики прогнозируют, что эти запасы уменьшились на 4,75 миллиона баррелей, или на 1,03%, до 457,45 миллиона баррелей.