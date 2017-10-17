Росавтодор в 2018 году профинансирует приоритетные проекты в Пермском крае

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Росавтодор окажет финансовую поддержку ключевых проектов строительства и ремонта дорожной сети Пермского края в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона по итогам рабочей встречи главы Росавтодора Романа Старовойта и губернатора края Максима Решетникова по вопросам финансирования транспортной инфраструктуры.
По словам Решетникова, благодаря запуску проекта "Безопасные и качественные дороги" за сезон удалось отремонтировать беспрецедентные объемы — более 138 километров трасс на территории края. В результате в нормативное состояние приведено 56% дорог Пермской агломерации. При этом качество выполненных работ подтверждено лабораторным контролем.
На обустройство новых дорог в сельских поселениях в следующем году Росавтодор предоставит Пермскому краю 200 миллиона рублей. Еще 376 миллионов рублей из федерального фонда будет выделено на региональные сельские дороги в 2019-2020 гг. Для увеличения объемов ввода нового строительства Росавтодор также разработал новые нормативы для дорог с низкой интенсивностью движения с оптимальными геометрическими параметрами, организацией разъездных карманов и другими техническими решениями, которые позволяют сократить стоимость строительства такой дороги до 5 миллионов рублей за километр.
Кроме того, по словам главы Росавтодора, летом следующего года будет введен в эксплуатацию участок от Лобаново до Кояново (20 — 27 км) с расширением проезжей части. Кроме того, уже разработана проектная документация на реконструкцию трассы с 47-го по 85-й километр. Первый этап работ с 47-го по 58-й километр планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году.