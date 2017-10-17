Росавтодор в 2018 году профинансирует приоритетные проекты в Пермском крае

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Росавтодор окажет финансовую поддержку ключевых проектов строительства и ремонта дорожной сети Пермского края в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона по итогам рабочей встречи главы Росавтодора Романа Старовойта и губернатора края Максима Решетникова по вопросам финансирования транспортной инфраструктуры.

Почти половину целевых трансфертов, около 1 миллиарда рублей, из дорожного фонда России предполагается выделить Пермскому краю на продолжение реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. Данная сумма на принципах паритетного финансирования будет удвоена за счет регионального бюджета. В течение ноября на пермском портале "Управляем вместе" пройдут общественные обсуждения списка дорог и улиц для ремонта по данной программе в следующем сезоне. Жители края смогут выбрать приоритетность объектов, а также предложить необходимые дополнения и корректировки адресного перечня.

По словам Решетникова, благодаря запуску проекта "Безопасные и качественные дороги" за сезон удалось отремонтировать беспрецедентные объемы — более 138 километров трасс на территории края. В результате в нормативное состояние приведено 56% дорог Пермской агломерации. При этом качество выполненных работ подтверждено лабораторным контролем.

Как отметил Старовойт на встрече, помимо ремонта дорог в 2018 году будет поддержано и новое строительство. Для этого 150 миллиона рублей из федерального бюджета предусмотрено на создание объездной дороги вокруг города Чусового. Кроме того, в рамках бюджетных корректировок обсуждается возможность предоставления Пермскому краю софинансирования инвестиционного проекта по строительству моста через реку Чусовая в размере 1,5 миллиарда рублей. Как сообщалось, в рамках концессионного соглашения в период 2018-2020 гг. общий объем федеральной поддержки на возведение моста составит 9,577 миллиарда рублей.

На обустройство новых дорог в сельских поселениях в следующем году Росавтодор предоставит Пермскому краю 200 миллиона рублей. Еще 376 миллионов рублей из федерального фонда будет выделено на региональные сельские дороги в 2019-2020 гг. Для увеличения объемов ввода нового строительства Росавтодор также разработал новые нормативы для дорог с низкой интенсивностью движения с оптимальными геометрическими параметрами, организацией разъездных карманов и другими техническими решениями, которые позволяют сократить стоимость строительства такой дороги до 5 миллионов рублей за километр.

Кроме того, по словам главы Росавтодора, летом следующего года будет введен в эксплуатацию участок от Лобаново до Кояново (20 — 27 км) с расширением проезжей части. Кроме того, уже разработана проектная документация на реконструкцию трассы с 47-го по 85-й километр. Первый этап работ с 47-го по 58-й километр планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году.