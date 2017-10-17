В России появятся цифровые компании в сфере образования, заявил Медведев

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие 5-7 лет в РФ появятся динамичные цифровые компании в области здравоохранения, транспорта, образования и агропроизводстве.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".

"В ближайшие 5-7 лет в России должен возникнуть слой динамичных цифровых компаний. Для этого есть хороший потенциал. Результатов можно добиться быстро при сравнительно небольших затратах. Речь идет о рынке транспортных и логистических услуг, о системах здравоохранения и образования, о финансовых технологиях, об умной городской среде, о современном аграрном производстве", — сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Открытые инновации".