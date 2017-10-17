Медведев рассказал о стратегии правительства по "цифровизации бизнеса"

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что власти не будут директивным способом проводить курс на цифровизацию бизнеса.
"По каждому из них определены центры компетенций и рабочие группы", — сказал премьер. "Мы, конечно, не собираемся всё делать директивным способом. И, возможно, цифровизация — вопрос конкурентоспособности самого бизнеса. В конечном счете сам бизнес в этом заинтересован. Еще вчера никому не известные стартапы способны выбить с рынка традиционных игроков, предложить лучшую бизнес-модель, продвинуть свое платформенное решение", — заявил Медведев.
В технопарке "Сколково" 16-18 октября собрались ведущие мировые эксперты, представители крупных компаний, начинающие предприниматели, молодые ученые, инженеры и разработчики, чтобы обсудить различные аспекты цифровой экономики и те вызовы, которые стоят перед Россией и миром в эпоху глобальной трансформации. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия. Ключевыми темами дискуссии в рамках форума стали блокчейн, криптовалюты, беспилотные технологии, венчурные инвестиции, финтех, новая модель работы предприятий и целых отраслей.