Медведев рассказал о стратегии правительства по "цифровизации бизнеса"

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что власти не будут директивным способом проводить курс на цифровизацию бизнеса.

Выступая на пленарном заседании форума "Открытые инновации", Медведев напомнил, что власти утвердили программу "Цифровая экономика" и систему управления ею, инициировав тем самым диалог государства и бизнеса для совместных решений в рамках цифровизации по пяти направлениям.

"По каждому из них определены центры компетенций и рабочие группы", — сказал премьер. "Мы, конечно, не собираемся всё делать директивным способом. И, возможно, цифровизация — вопрос конкурентоспособности самого бизнеса. В конечном счете сам бизнес в этом заинтересован. Еще вчера никому не известные стартапы способны выбить с рынка традиционных игроков, предложить лучшую бизнес-модель, продвинуть свое платформенное решение", — заявил Медведев.

В июле 2017 года правительство РФ утвердило программу "Цифровая экономика", решив последовательно внедрять "цифру" во все области жизни — в предпринимательство, в госуправление, в социальную сферу, в городское хозяйство.

В технопарке "Сколково" 16-18 октября собрались ведущие мировые эксперты, представители крупных компаний, начинающие предприниматели, молодые ученые, инженеры и разработчики, чтобы обсудить различные аспекты цифровой экономики и те вызовы, которые стоят перед Россией и миром в эпоху глобальной трансформации. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия. Ключевыми темами дискуссии в рамках форума стали блокчейн, криптовалюты, беспилотные технологии, венчурные инвестиции, финтех, новая модель работы предприятий и целых отраслей.