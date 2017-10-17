Медведев сообщил о создании в Петербурге инновационного кластера

14:2417.10.2017
(обновлено: 14:35 17.10.2017)
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СКОЛКОВО, 17 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании форума "Открытые инновации", сообщил, что подписал постановление о создании в Санкт-Петербурге нового инновационного кластера.
"Совсем недавно я подписал постановление о создании на территории Пушкинского района Петербурга нового инновационного кластера. Там появятся научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье, инновационные производства и будет построен новый кампус для Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики", — сказал Медведев.
Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.
МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".
Международный форум "Открытые иновации-2017" проходит в Технопарке "Сколково" с 16 по 18 октября.
Главной темой шестого форума стала цифровая экономика и вызовы глобальной трансформации.
Форум "Открытые инновации" пройдет в формате трех тематических дней.
Стенд Информационного агентства и радио Sputnik на форуме "Открытые инновации" в Технопарке "Сколково".
МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации-2017".
Проект "Аэропорта будущего", созданный ЦМИТ СуперЛаб (школа №2114).
Ключевой повесткой первого дня форума "Открытые инновации" станет цифровая трансформация традиционных компаний и отраслей, а также революция в управленческих технологиях.
Во время второго дня гости форума обсудят изменения в системе государственного управления в связи с глобальной цифровизацией.
Бионический протез руки, демонстрируемый на выставке международного форума "Открытые Инновации-2017".
Во время работы третьего дня форума участники обсудят социальные аспекты внедрения цифровой экономики.
Стенд московской школы управления "Сколково" на выставке в рамках форума.
Демонстрация ортопедического механизма для людей с ограниченными физическими возможностями на выставке в Сколково.
Концепт-модель автомобиля Лада-2050, демонстрируемая в рамках международного форума "Открытые Инновации-2017".
Основная цель форума - развитие и и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.
В рамках форума пройдут партнерская конференция Россия — Сингапур Smart Cities, конференция корпоративных венчурных фондов, конференция технопарков стран СНГ и Евразии, лекции ведущих мировых экспертов в области цифровой экономики, ярмарка технологий iMarket.
Стенд компании "АКВАЛ" (AquaDigitalLife) на выставке, проходящей в рамках форума.
Форум "Открытые Инновации-2017" проходит при участии консультативного совета по иностранным инвестициям.