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Экономика

Медведев сообщил о создании в Петербурге инновационного кластера

Сюжет:
Форум "Открытые инновации" 2017 (57)
14:2417.10.2017
(обновлено: 14:35 17.10.2017)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкДмитрий Медведев на пленарное заседании VI Московского международного форума «Открытые инновации». 17 октября 2017Дмитрий Медведев на пленарное заседании VI Московского международного форума «Открытые инновации». 17 октября 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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СКОЛКОВО, 17 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании форума "Открытые инновации", сообщил, что подписал постановление о создании в Санкт-Петербурге нового инновационного кластера.

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Инновационных центров должно быть больше, заявил Медведев
"Совсем недавно я подписал постановление о создании на территории Пушкинского района Петербурга нового инновационного кластера. Там появятся научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье, инновационные производства и будет построен новый кампус для Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики", — сказал Медведев.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".

Московский международный форум "Открытые инновации-2017"
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМеждународный форум "Открытые иновации-2017" проходит в Технопарке "Сколково" с 16 по 18 октября.Посетитель на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 . 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Международный форум "Открытые иновации-2017" проходит в Технопарке "Сколково" с 16 по 18 октября.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлавной темой шестого форума стала цифровая экономика и вызовы глобальной трансформации.Посетители на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Главной темой шестого форума стала цифровая экономика и вызовы глобальной трансформации.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФорум "Открытые инновации" пройдет в формате трех тематических дней.Посетитель на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Форум "Открытые инновации" пройдет в формате трех тематических дней.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСтенд Информационного агентства и радио Sputnik на форуме "Открытые инновации" в Технопарке "Сколково".На Московском международном форуме Открытые инновации - 2017 в инновационном центре Сколково
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стенд Информационного агентства и радио Sputnik на форуме "Открытые инновации" в Технопарке "Сколково".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации-2017".Участники Московского международного форума Открытые инновации - 2017 в инновационном центре Сколково. 16 октября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации-2017".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПроект "Аэропорта будущего", созданный ЦМИТ СуперЛаб (школа №2114).Проект Аэропорта будущего, созданный ЦМИТ СуперЛаб (школа №2114), на выставке в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Проект "Аэропорта будущего", созданный ЦМИТ СуперЛаб (школа №2114).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКлючевой повесткой первого дня форума "Открытые инновации" станет цифровая трансформация традиционных компаний и отраслей, а также революция в управленческих технологиях.Посетители на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации - 2017 в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ключевой повесткой первого дня форума "Открытые инновации" станет цифровая трансформация традиционных компаний и отраслей, а также революция в управленческих технологиях.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время второго дня гости форума обсудят изменения в системе государственного управления в связи с глобальной цифровизацией.Посетители на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Во время второго дня гости форума обсудят изменения в системе государственного управления в связи с глобальной цифровизацией.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБионический протез руки, демонстрируемый на выставке международного форума "Открытые Инновации-2017".Бионический протез руки, демонстрируемый на выставке в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бионический протез руки, демонстрируемый на выставке международного форума "Открытые Инновации-2017".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время работы третьего дня форума участники обсудят социальные аспекты внедрения цифровой экономики.Посетители на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2016
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Во время работы третьего дня форума участники обсудят социальные аспекты внедрения цифровой экономики.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтенд московской школы управления "Сколково" на выставке в рамках форума.Стенд московской школы управления Сколково на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Стенд московской школы управления "Сколково" на выставке в рамках форума.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДемонстрация ортопедического механизма для людей с ограниченными физическими возможностями на выставке в Сколково.Демонстрация ортопедического механизма для людей с ограниченными физическими возможностями на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Демонстрация ортопедического механизма для людей с ограниченными физическими возможностями на выставке в Сколково.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКонцепт-модель автомобиля Лада-2050, демонстрируемая в рамках международного форума "Открытые Инновации-2017".Концепт-модель автомобиля Лада-2050, демонстрируемая на выставке в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Концепт-модель автомобиля Лада-2050, демонстрируемая в рамках международного форума "Открытые Инновации-2017".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОсновная цель форума - развитие и и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.На выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Основная цель форума - развитие и и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ рамках форума пройдут партнерская конференция Россия — Сингапур Smart Cities, конференция корпоративных венчурных фондов, конференция технопарков стран СНГ и Евразии, лекции ведущих мировых экспертов в области цифровой экономики, ярмарка технологий iMarket.На выставке в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В рамках форума пройдут партнерская конференция Россия — Сингапур Smart Cities, конференция корпоративных венчурных фондов, конференция технопарков стран СНГ и Евразии, лекции ведущих мировых экспертов в области цифровой экономики, ярмарка технологий iMarket.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтенд компании "АКВАЛ" (AquaDigitalLife) на выставке, проходящей в рамках форума.Стенд компании АКВАЛ (AquaDigitalLife) на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Стенд компании "АКВАЛ" (AquaDigitalLife) на выставке, проходящей в рамках форума.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФорум "Открытые Инновации-2017" проходит при участии консультативного совета по иностранным инвестициям.Посетители на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Форум "Открытые Инновации-2017" проходит при участии консультативного совета по иностранным инвестициям.
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