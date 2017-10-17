Медведев сообщил о создании в Петербурге инновационного кластера

СКОЛКОВО, 17 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании форума "Открытые инновации", сообщил, что подписал постановление о создании в Санкт-Петербурге нового инновационного кластера.

"Совсем недавно я подписал постановление о создании на территории Пушкинского района Петербурга нового инновационного кластера. Там появятся научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье, инновационные производства и будет построен новый кампус для Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики", — сказал Медведев.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".