Медведев: спрос на специалистов в области новых технологий будет расти

СКОЛКОВО, 17 окт – РИА Новости. Спрос на специалистов в области новых технологий будет расти, государство планирует развивать систему математического и инженерного образования, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума "Открытые инновации".

"Спрос будет расти на специалистов в области анализа больших данных, математического моделирования, финансовых технологий, кибербезопасности", — сообщил Медведев.

При этом премьер отметил, что востребованность профессий, связанных с рутинными видами деятельности, обработкой типовой информации, может серьезно снизиться.

Медведев уточнил, что правительство думает над тем, как помочь людям адаптироваться к новым условиям. По его словам, цифровая трансформация уже затрагивает все уровни образовательной системы, включая школу.

"Будем развивать систему математического и инженерного образования", — отметил премьер.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".