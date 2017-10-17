Медведев: важно не возводить новые барьеры на пути изменений в технологиях

СКОЛКОВО, 17 окт – РИА Новости. Скорость технологических изменений требует от регуляторов больше гибкости, важно не возводить новых барьеров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на шестом форуме "Открытые инновации".

"Скорость технологических изменений требует от регуляторов большей гибкости. Барьеров, в том числе, нормативных, должно быть как можно меньше", — сказал Медведев.

По словам премьера, надо оценивать новые нормативные требования с точки зрения задач цифровизации.

"Конечно, нормотворчество, это очевидно сегодня, не будет успевать за ростом технологий, но это не значит, что регулирование вообще не должно быть", — добавил Медведев.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".