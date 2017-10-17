Юдаева рассказала, почему в России нет ставок кредита в 3%

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева считает, что при нынешней целевой инфляции в 4% процентные ставки по кредитам на уровне 3% в России были бы экзотикой и характеристикой кризиса.

Один из участников форума спросил, предполагается ли в ближайшем будущем снижение кредитных линий для малых и средних предпринимателей под 3-5% годовых против 10-12% сегодня.

Юдаева отметила, что многие россияне держат деньги в банке, либо покупают какие-то финансовые инструменты на рынке. "И вы же не готовы под 3% держать. А как тогда банки будут под эти 3% кредитовать? Поэтому, думаю, это возможно только, если какие-то субсидии будут, а это вопрос Максима Станиславовича (главы Минэкономразвития Орешкина, который присутствует на сессии — ред.)", — рассказала она в ходе сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"А в нормальной экономике, думаю, что при целевой инфляции 4% процентная ставка 3% — это некоторая экзотика и скорее даже характеристика даже каких-то кризисных процессов в экономике, если мы уходим в отрицательные процентные ставки в нормальной ситуации", — подытожила она.