Медведев о санкциях: не мы это начинали, не нам это заканчивать

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. Не Россия начала вводить санкции и не ей это заканчивать, но чем скорее сложившаяся ситуация завершится, тем лучше будет для всех, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Конечно, мы этому (санкциям — ред.) не рады, это абсолютно очевидно. Но не мы это придумали, как принято говорить, не нам это завершать. Чем скорее это закончится, тем лучше для всех", — сказал Медведев, выступая на пленарном заседании форума "Открытые инновации" в Сколково.

"Цифровые технологии глобальны, а всякого рода ограничения, санкции носят персональный, адресный характер, и это прямое противоречие. Но с другой стороны, именно в силу глобальности цифровых технологий они в значительной мере не способны испытать на себе влияние санкций, иными словами, они не подвержены санкциям. В этом преимущество и глобального мира, и цифровых технологий", — подчеркнул премьер.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".