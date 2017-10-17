Медведев о санкциях: не мы это начинали, не нам это заканчивать

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. Не Россия начала вводить санкции и не ей это заканчивать, но чем скорее сложившаяся ситуация завершится, тем лучше будет для всех, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Цифровые технологии глобальны, а всякого рода ограничения, санкции носят персональный, адресный характер, и это прямое противоречие. Но с другой стороны, именно в силу глобальности цифровых технологий они в значительной мере не способны испытать на себе влияние санкций, иными словами, они не подвержены санкциям. В этом преимущество и глобального мира, и цифровых технологий", — подчеркнул премьер.