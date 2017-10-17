Источник рассказал о затратах операторов связи в рамках "пакета Яровой"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Затраты операторов связи на хранение трафика в рамках "пакета Яровой" даже при сокращении сроков такого хранения до одного месяца будут превышать их годовые капзатраты, заявил РИА Новости источник на телекоммуникационном рынке.
Представители МТС, Tele2 и "Вымпелкома" отказались от комментариев. В пресс-службе "Мегафона" пока не ответили на запрос.
"Сокращение срока хранения до одного месяца – это все равно десятки миллиардов, превышающие объемы вложений операторов в капитальные затраты (в год — ред.). То есть, эти средства придется откуда-то изымать", — сказал собеседник агентства.
Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов.