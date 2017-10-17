Источник рассказал о затратах операторов связи в рамках "пакета Яровой"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Затраты операторов связи на хранение трафика в рамках "пакета Яровой" даже при сокращении сроков такого хранения до одного месяца будут превышать их годовые капзатраты, заявил РИА Новости источник на телекоммуникационном рынке.

Ранее во вторник глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что министерство готовится внести в правительство проект нормативного акта к "пакету Яровой", в котором срок хранения операторами трафика пользователей предлагается сократить с шести до одного месяца. По оценке Минкомсвязи, "разовые" затраты операторов при таком сроке хранения составят несколько десятков миллиардов рублей.

Представители МТС, Tele2 и "Вымпелкома" отказались от комментариев. В пресс-службе "Мегафона" пока не ответили на запрос.

"Сокращение срока хранения до одного месяца – это все равно десятки миллиардов, превышающие объемы вложений операторов в капитальные затраты (в год — ред.). То есть, эти средства придется откуда-то изымать", — сказал собеседник агентства.

"В любом случае, с учетом затянувшегося принятия нормативно-правовых актов и решений по оборудованию, операторы уже не успевают реализовать требования "пакета Яровой" к его вступлению", — добавил источник.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов.