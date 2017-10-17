Дворкович обсудит с Мантуровым и Орешкиным инвестрежим для автоконцернов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ближайшие дни встретится с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром экономического развития Максимом Орешкиным для обсуждения нового инвестрежима для автоконцернов.

"Нет еще. Есть определенные разногласия до сих пор. Мы договорились вместе с Мантуровым и Орешкиным встретиться в ближайшие дни и обсудить (этот вопрос — ред.)", — сказал Дворкович на форуме "Открытые инновации", отвечая на вопрос журналистов о решении правительства по новому инвестрежиму для автоконцернов.

В конце мая Мантуров говорил, что в переговорах с Минэкономразвития в отношении формы взаимодействия с автоконцернами по окончанию действия текущих соглашений о промсборке следует переходить на специнвестконтракты (СПИК). Он отмечал, что Минпромторг настаивает на своей позиции и считает ее более подходящей к текущей экономической ситуации, а также рассчитывает на поддержку этого предложения со стороны Минэкономразвития.

В Москве 16-18 октября проходит форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.