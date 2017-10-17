Дворкович обсудит с Мантуровым и Орешкиным инвестрежим для автоконцернов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ближайшие дни встретится с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром экономического развития Максимом Орешкиным для обсуждения нового инвестрежима для автоконцернов.
В конце мая Мантуров говорил, что в переговорах с Минэкономразвития в отношении формы взаимодействия с автоконцернами по окончанию действия текущих соглашений о промсборке следует переходить на специнвестконтракты (СПИК). Он отмечал, что Минпромторг настаивает на своей позиции и считает ее более подходящей к текущей экономической ситуации, а также рассчитывает на поддержку этого предложения со стороны Минэкономразвития.