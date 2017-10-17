Тюменские аграрии собрали почти два миллиона тонн зерна

ТЮМЕНЬ, 17 окт — РИА Новости. Валовой сбор зерна в Тюменской области по итогам уборочной кампании составил 1,7 миллиона тонн, что больше прошлогодних показателей на 300 тысяч тонн, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Средняя урожайность в регионе составила 25 центнеров с гектара — это самый высокий показатель на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.

"В Тюменской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры с площади почти 680 тысяч гектаров. Первыми в регионе с работами на полях справились хозяйства Армизонского района. Наивысшая урожайность отмечена в хозяйствах Заводоуковского городского округа — 38 центнеров с гектара, самый большой валовой сбор зерна в Ишимском муниципальном районе — более 212 тысяч тонн", — сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, в последние годы увеличилась общая потребность региона в зерне в связи с появлением новых животноводческих предприятий. Но даже с учетом новых условий собранный урожай полностью обеспечивает возросшие потребности.

"Каравай 2017 года — большая победа каждого из вас. Ваш труд заслуживает глубокого уважения, огромной благодарности и почета. Каждый день вы вносите свой вклад в решение стратегической задачи — обеспечение продовольственной безопасности нашей области и России", — обратился к аграриям глава региона.

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