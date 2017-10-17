Центр исследования цифрового транспорта создадут на базе РЭШ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Постоянно действующий Центр исследования цифрового транспорта планируется создать на базе Российской экономической школы (РЭШ), сообщается в пресс-релизе РЖД.

Президент РЖД Олег Белозеров, ректор Российской экономической школы Вебер Шломо, президент "Национальной компьютерной корпорации" Александр Калинин и генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов на международной конференции "Цифровая трансформация в движении: как раскрыть потенциал цифровой экономики России в транспорте" форума "Открытые Инновации — 2017" в технопарке "Сколково" подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в области цифровизации транспортной отрасли.

"Согласно документу, на базе РЭШ планируется создать постоянно действующий Центр исследования цифрового транспорта для систематизации научных исследований и передовых практик в сфере цифровой экономики. К работе Центра на основе партнерских соглашений будут привлекаться отечественные и международные компании, обладающие опытом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области цифровых решений для транспорта", — говорится в сообщении.

Среди основных направлений деятельности Центра: организация исследований и подготовки специалистов, консолидация российских разработчиков в соответствии с международными стандартами, а также создание и развитие виртуальной рабочей среды, объединяющей российских и международных участников рынка цифровых решений для транспортной отрасли, отмечает РЖД.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.