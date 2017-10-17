Центр исследования цифрового транспорта создадут на базе РЭШ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Постоянно действующий Центр исследования цифрового транспорта планируется создать на базе Российской экономической школы (РЭШ), сообщается в пресс-релизе РЖД.
"Согласно документу, на базе РЭШ планируется создать постоянно действующий Центр исследования цифрового транспорта для систематизации научных исследований и передовых практик в сфере цифровой экономики. К работе Центра на основе партнерских соглашений будут привлекаться отечественные и международные компании, обладающие опытом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области цифровых решений для транспорта", — говорится в сообщении.
Среди основных направлений деятельности Центра: организация исследований и подготовки специалистов, консолидация российских разработчиков в соответствии с международными стандартами, а также создание и развитие виртуальной рабочей среды, объединяющей российских и международных участников рынка цифровых решений для транспортной отрасли, отмечает РЖД.
Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.