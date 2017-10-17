Никифоров назвал риски построения цифровой экономики

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. При построении цифровой экономики нельзя становится заложниками технологий извне, нужно сделать так, чтобы нарастало число собственных разработок, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров на форуме "Открытые инновации".

"Очень важно сделать так, чтобы страны не становились зависимыми, не становились заложниками технологий, которые поступают извне, надо задумываться над тем, что это за технологии, обладаем ли мы всей необходимой компетенцией, интеллектуальной собственностью на те или иные компоненты — кирпичики, из которых строят цифровую экономику — и что нужно сделать для того, чтобы количество таких кирпичиков … нарастал, как мы наращиваем свою компетенцию, как мы помогаем нашим ведущим университетам, исследовательским центрам, корпорациям, наращиваем опыт в этой работе", — сказал министр.

Он напомнил, что планы развития цифровой экономики в РФ должны появиться в конце октября-начале ноября. "Это очень амбициозная задача. С точки цифровой экономики предстоит пройти очень интересный путь, когда будут меняться привычные, традиционные для нас отрасли народного хозяйства", — отметил министр. По его мнению, ключевая роль в построении цифровой экономики будет связана с регуляторикой.

"Мы должны изменить практически каждый закон, который действует в нашей стране, мы должны убрать все барьеры на пути к этой цифровой трансформации, мы не должны этого боятся, мы должны сделать так, чтобы заложили основы для долгосрочного роста в рамках этих цифровых преобразований", — сказал министр.

"Мы должны заниматься инвестициями в человеческий капитал, потому что в конечном итоге это все про людей, не только про программистов, а про каждого работающего, занятого в нашей экономике", — отметил Никифоров.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.