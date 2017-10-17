В Бурятии появится новая региональная авиакомпания

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Региональная авиакомпания появится в Бурятии, планирует эксплуатировать Як-40, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

"Правительство Бурятии выступает за создание бурятской региональной авиакомпании для полетов внутри республики и в соседние регионы, в рамках господдержки принято решение о приобретении Як-40 для последующей передачи по договору лизинга локальному перевозчику", — сообщили в пресс-службе.

Правительство рассмотрело бизнес-план развития "Байкальской авиационной компании" ("Байкалавиаком"), зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность на территории республики.

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение о приобретении за счет средств республиканского бюджета для авиакомпании воздушного судна Як-40 с последующей финансовой арендой, рассчитанной на 5 лет. Авиакомпания планирует арендовать еще два воздушных судна.

Сейчас, уточнили в пресс-службе, авиакомпания "Байкалавиаком" готовит пакет документов для подачи в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта.

На данный момент "Байкалавиаком" выполняет лесоавиационные работы, а также пассажирские авиаперевозки на Ан-2 в Баунтовском районе из поселка Багдарин в труднодоступные и удаленные населенные пункты Варваринск, Усть-Джилинда и Уакит. Имеется подготовленный летный состав и инженерно-технический персонал.